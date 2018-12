Zgjidhen anëtarët e KLP

Pas më shumë se dy vite nga votimi i Reformës në Drejtësi është ngritur një nga organet më të rëndësishme të sistemit të ri të drejtësisë. Këtë të martë janë votuar 6 anëtarët e Këshillit të Lartë të Prokurorisë, të cilët u votuan nga 295 prokurorë. Prokuroritë e rretheve do të përfaqësohen në këtë Këshill nga Gentian Osmani, Antoneta Sevdari dhe Besnik Cani.

Prokuroria e Përgjithshme nga Kostaq Beluri, i cili ishte në garë me Anila Lekën. Në Këshillin e ri, prokuroritë e Apeleve do të kenë Bujar Sheshin dhe Arben Dollapin.Ata do të zgjidhen automatikisht pasi ishin të vetmet kandidatura.

Votimi i anëtarëve të KLP-së është ndjekur nga afër nga përfaqësues të Ambasadës amerikane dhe Zyrës së Bashkimit Europian.

Ngritjen e këtij organi të rëndësishëm për atë që e quajti “drejtësi të re” e përshëndeti edhe Kryeprokurorja e Përgjithshme e Përkohshme, Arta Marku.

“Të gjithë bashkë, sot duhet të ndihemi krenarë. Me votën tonë ne e krijuam institucionin e parë të drejtësisë së re, e hodhëm një gur themeli për gjithë sistemin e drejtësisë.” Marku tha se gjate gjithë këtij procesi kenë pasur mbështetjen pa kushte të partnereve të OPDAT dhe EURALIUS.

