Zgjidhet kreu i ri i Bankës Botërore

17:57 04/05/2023

Biden përshëndet zgjedhjen e Ajay Banga në krye të këtij institucioni

Tradicionalisht kreu i Bankës Botërore është një amerikan i zgjedhur nga SHBA dhe ai i Fondit Monetar Ndërkombëtar, një evropian. Por këtë herë presidenti i Bankës Botërore do të jetë një indiano-amerikan. David Malpass ka njoftuar se do të largohet nga detyra, ndonëse nuk ka dhënë arsyet se pse do të largohet para përfundimit të mandatit të tij pesëvjeçar.

Ajay Banga është i zgjedhuri i presidentit amerikan, Joe Biden, për këtë detyrë dhe i vetmi kandidat, siç raporton gazeta franceze “Le Monde”. Vendimi për zgjedhjen e 63-vjeçarit erdhi me votim nga 24 anëtarë të bordit, me Rusinë që zgjodhi të abstenojë. Vetë Biden vlerësoi zgjedhjen e tij në krye të Bankës Botërore përmes një deklarate.

“Ajay Banga do të jetë një udhëheqës transformues, duke sjellë ekspertizë, përvojë dhe inovacion në pozicionin e presidentit të Bankës Botërore.Ai do të ndihmojë në drejtimin e institucionit ndërsa zhvillohet dhe zgjerohet për të adresuar sfidat globale që ndikojnë drejtpërdrejt në misionin e tij kryesor,atë të reduktimit të varfërisë.”

Ish-shefi ekzekutiv i kompanisë Mastercard dhe biznesmeni me përvojë do të marrë detyrën më 2 Qershor.

