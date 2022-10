Zgjidhet projekti fitues për Tirana Multifunctional Center

17:24 01/10/2022

Cebra, kompania nga Danimarka është përzgjedhur si fituese e konkursit ndërkombëtar për “Tirana Multifunctional Center”. Në ndërtimin e saj do të përdoret teknologjia më e fundit. Cebra u përzgjodh nga juria e përbërë nga arkitektë të njohur të huaj.

Në konkursin e hapur, studiot OODA, Cebra, Fuksas, JDG+ SHIGERU dhe UN STUDIO, prezantuan projektet e ideuara të bazuara tek zhvillimin urbanistik i kryeqytetit, banesat tradicionale dhe peizazhin natyror.

“Tirana Multifunctional Center” do të jetë ndërtesa më e re që do të ngrihet në zemër të Tiranës, pas Pallatit të Kulturës, e do të përmbajë qendra biznesi, brand-et më të njohura të restoranteve, apartamente dhe parkim publik./tvklan.al