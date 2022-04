Zhaklinë Lekatari feston ditëlindjen, urimi i veçantë që mori në studio

16:29 05/04/2022

Opinionistja e “Love Story Talk”, Zhaklinë Lekatari feston sot ditëlindjen. Moderatori i programit, Eni Shehu, ishte ai që i bëri një urim të veçantë në studio.

“E di që nuk të pëlqen shumë kur të gjithë dritat drejtohen tek ty, por sot më lejo mua të të uroj edhe 100 vite të lumtura, me shumë dashuri dhe njërëz që të duan dhe që i do pranë. Dhe me një karrierë shumë të bukur”, tha Eni, ndërsa në fund pati një përqafim të ngrohtë me opinionisten./tvklan.al