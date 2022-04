Mbytet 10-vjeçari, dyshohet se e mori rrjedha e lumit kur shkoi të kapte topin

20:31 05/04/2022

Një fëmijë 10 vjeç dyshohet të jetë mbytur në lumin Fan në fshatin Shtrungaj të Mirditës.

Sipas informacioneve të korrespondentes Vera Deda, 10-vjeçari nuk gjendet prej orës 17:00.

Fëmija ka qenë duke luajtur kur topi i ra në lumë dhe në tentativë për ta kapur, mendohet se e ka marrë rrjedha e lumit.

Banorët e zonës dhe policia kanë nisur menjëherë kërkimet për të gjetur 12-vjeçarin, por deri tani pa rezultat.

Policia thotë se kërkimet për gjetjen e të miturit janë ndërprerë për shkak të errësirës dhe do të nisin nesër në mëngjes.

INFORMACIONI I POLICISË:

Sot, rreth orës 18:45, në fshatin Shtrungaj, Fan, Mirditë, në lumin Fan, është mbytur një i mitur 10-vjeçar, banues në Fan, Mirditë. Me marrjen e njoftimit, shërbimet e Policisë kanë shkuar menjëherë në vendngjarje dhe së bashku me banorët kanë nisur kërkimet. Në gatishmëri janë vënë edhe polumbarët e RENEA-s, të cilët kanë shkuar në drejtim të vendngjarjes, por për shkak të errësirës kërkimet për gjetjen e trupit të 10-vjeçarit do fillojnë në orët e para të mëngjesit. Grupi hetimor po punon për zbardhjen e plotë të ngjarjes.

