Zhdukja e Thodhorit dhe Sulovarit, Rrumbullaku shkon në Policinë e Sarandës

19:48 02/05/2023

Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit, Muhamet Rrumbullaku, menjëherë pas takimit të zhvilluar paraditen e sotme, në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit, me familjarët e të zhdukurve Leonard Thodhori dhe Fatmir Sulovari, ka shkuar në Komisariatin e Policisë së Sarandë këtë pasdite.

Kryepolici Rrumbullaku ka shkuar për të parë nga afër punën hetimore dhe kërkimore që po bëhet për gjetjen e dy të zhdukurve.

Së bashku me grupin hetimor të Policisë së Sarandës, Muhamet Rrumbullaku do të zhvillojë një analizë të detajuar të punës së kryer deri në këto momente, e për të vendosur më pas se si do të procedohet në vijim mbi bazën e provave të administruara deri në këto momente.

Gjatë paradites së sotme, familjarët e dy të zhdukurve protestuan përpara drejtorisë së Policisë së Shtetit dhe u takuan me Muhamet Rrumbullakun. Ky i fundit, i ka njohur familjarët me punën hetimore dhe kërkimore të strukturave të Policisë së Shtetit, në bashkëpunim me agjencitë ligjzbatuese. /tvklan.al