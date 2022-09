“Zhdukja e Vis Martinajt”, Rama: Legjenda me luan dhe me bamirësa, shto ujë dhe shto miell si një serial absurd që duhet të marrë fund

17:36 07/09/2022

Zhdukja e të shumëkërkuarit të Policisë së Shtetit Ervis Martinajt, për Kryeminstrin Edi Rama është legjendë me luan dhe bamirësa dhe një serial absurd që duhet të marrë fund. Në një takim me drejtuesit e rinj të Policisë së Shtetit, kryeministri Rama ka ngritur pyetjen se si ka mundësi që për një nga figurat më të zeza të botës së krimit shqiptar dhe Policia e Shtetit, sot nuk di ta thotë akoma, ore u vra apo nuk u vra.

Edi Rama: Ky Gusht dhe gjithçka që ka ndodhur në këtë Gusht duhet të shërbejnë si shuplakë për t’u ngritur në këmbë dhe për të vrapuar drejt objektivave më ambicioze për Policinë e Shtetit. Si është e mundur që Policia e Shtetit akoma sot, tani që flasim nuk e ka një përgjigje për fatin e njërit prej profileve më të larta të krimit të organizuar në Shqipëri? Unë nuk e kam dëgjuar. Është e papranueshme që me javë të tëra mëngjeset dhe darkat e shqiptarëve janë bërë si një Big Brother i kronikës së zezë. Jo u vra, jo s’u vra ai që ishte i shumëkërkuar nga drejtësia dhe çfarë nuk dëgjojnë njerëzit lloj-lloj legjendash me luanë, me bamirësa, me oligarkë, shto ujë e shto miell si një serial absurd për një nga figurat më të zeza të botës së krimit shqiptar dhe Policia e Shtetit, sot nuk di ta thotë akoma, ore u vra apo nuk u vra? Kush e ka penguar që ta thotë?

Gjatë fjalës së tij, Kryeministri Edi Rama është shprehur se ky është viti me numrin më të ulët të vrasjeve në 30 vjet, teksa ka shtuar se muajin Gusht i këtij viti duhet të shërbejë si shuplakë për t’u ngritur në këmbë dhe për të vrapuar drejt objektivave shumë ambicioze për Policinë e Shtetit.

Edi Rama: Ky është viti me numrin më të ulët të vrasjeve në 30 vjet. Ky është fakt dhe nuk është opinioni im, kjo nuk do të thotë se vrasjet nuk janë problem, madje janë problem serioz dhe sidomos kur bëhet fjalë për shkakun kryesor të vrasjeve më të bujshme që është ngrënia e kokave mes llumit të shoqërisë nëpër rrugët e vendit. Pavarësisht se po ta shohësh edhe tabelën e të dhënave ktë krimit me pasojë jetën e njeriut në Europë, Shqipëria ëshët ngjitur drejt mesatares europiane, nuk po përmend shtete se mos fillojnë memet, por le ta shikojnë tabelën. Disa nga vendet e Bashkimit Europian kanë më shumë vrasje, ndërkohë që disa nga vendet e rajonit kanë më pak se ne. Kur morëm ne detyrën, Shqipëria ishte nën fundit e pusit sepse 125 vrasje në vit janë jashtë çdolloj krahasimi me kuadrin evropian. Gushti që na solli dhe këtu ku jemi, ishte një befasi alarmuese, një situatë e rënduar jo vetëm me vrasje, por edhe me disa shenja të tjera shqetësuese, pavarësisht me gjithë vrasjet e Gushtit, ky vazhdon të jetë viti me numrin më të ulët, por me një diferencë të vogël tanimë me vitet e mëparshme, kjo nuk e ndryshon faktin që ky Gusht dhe gjithçka që ka ndodhur në këtë Gusht duhet të shërbejë si shuplakë për t’u ngritur në këmbë dhe për të vrapuar drejt objektivave shumë ambicioze për Policinë e Shtetit./tvklan.al