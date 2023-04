Zhegrova i jashtëzakonshëm te Lille

Shpërndaje







00:02 03/04/2023

Sulmuesi vjen nga stoli, shënon dy gola në 8 minuta lojë

Edon Zhegrova sërish protagonist për Lille. Sulmuesi shqiptar ishte vendimtar për ekipin francez, teksa u aktivizua nga stoli dhe arriti të shënojë dopietë golash në fitoren 3-1 ndaj Lorient.

Zhegrova u hodh në fushë në minutën e 82’ dhe shtatë minuta më pas përktheu në gol një aksion të shokëve të skuadrës. Një gol që kaloi në epërsi Lille, që shfrytëzoi në maksimum faktin që luajti për disa minuta me një lojtar më shumë.



Edhe goli i sigurisë erdhi nga këmbët e Zhegrovës që bëri gjithçka i vetëm për t’i dhënë 3 pikët skuadrës. Futbollisti i kombëtares Dardane dribloi këdo që i doli para për të shënuar për 3-1. Realizime që e ngjisin 23-vjeçarin në kuotën e tre golave sezonal.



Performanca e mirë u vlerësua me notën 9. Kjo ecuri e ka kthyer në idhull të tifozërisë, me Zhegrovën që pas sfidës festoi së bashku me ultrasit e Lille, që tashmë e shikon veten në zonën e Kupave të Europës.



Klan News