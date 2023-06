Zhegrova në dyshim për Rumaninë, sulmuesi shfaq probleme fizike

12:29 14/06/2023

Përballja me Rumaninë është mjaft e rëndësishme për vazhdimësinë e kombëtares së Kosovës në kualifikueset e Euro2024. Dardanët janë të dënuar për të marrë pikët e plota në takimin e së premtes në “Fadil Vokrri” për të shpresuar tek një pjesëmarrje në turneun gjerman. Por duket se situata në kampin e trajnerit Giresse nuk është ajo e duhura. Edon Zhegrova ka shtuar ankthin te përfaqësuesja dardane, me sulmuesin që është në dyshim për të zbritur në fushë ndaj rumunëve. Futbollisti i Lille ka pësuar një dëmtim të lehtë, gjithsesi, shanset për të luajtur si titullarë janë të pakta.



Një lajm aspak i mirë për trajnerin francez dhe stafin e tij që duhet të gjejnë zëvendësuesin e Zhegrovës. Alternativë mbetet lojtari i Istanbulspor, Jetmir Topalli, i cili pritet të formojë repartin e sulmit së bashku me Rashicën dhe Vedat Muriqin. Nga lojtari i Mallorcës besohet shumë, duke qënë kërcënimi kryesor për prapavijën rumune. Pas dy dueleve të para, Kosova qëndron në vendin e tretë me dy pikë, për të qënë 4 pikë e distancuar me Rumaninë e vendit të dytë. Dardanët kanë barazuar me Izraelin dhe Andorrën, teksa më 19 qershor sfidojnë Bjellorusinë.

