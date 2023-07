Zhvlerësimi i Euro godet hotelerinë

16:50 06/07/2023

Tur-operatorët: Humbjet, 17-20 % krahasuar me vjet

Zhvlerësimi i Euros po godet sektorin e turizmit në Durrës. Hoteleritë të cilët kontratat i kanë mbyllur një vit më parë me agjencitë turistike, po përballen me humbje të konsiderueshme.

“Kjo është një humbje e drejtpërdrejt pasi 80% e hoteleve të Durrësit funksionojnë me kontrata me garanci me kompanitë e huaja ku çmimet janë në Euro dhe çmimet janë përcaktuar që para 1 viti”, thotë operatori turistik Blerim Norja.

Rikuperimi i humbjes në periudhën që ndodhet turizmi mbetet i vështire, por e vetmja gjë që mbetet për t’u bërë sipas operatorëve turistikë është shfrytëzimi i çdo burimi.

“Në këtë fazë që jemi nuk mund të bëjmë ndryshime sepse kontratat nuk mund të ndryshojnë. E vetmja gjë është që të shfrytëzojmë çdo burim që kemi që mundohemi që të maksimizojmë xhiron”.

Nga përllogaritjet e operatorëve turistik, humbjet vetëm nga kursi i këmbimit pritet të shkojnë në 17-20% krahasuar me sezonin e kaluar.

Sipas ekspertëve të ekonomisë, tashmë me zhvlerësimin e monedhës europiane është vendosur një rend i ri mes Euros dhe Lekut në tregun e valutës, e cila pritet të qëndrojë gjatë.

