Zhvlerësimi i Euros ndikim në ekonominë vendase

18:37 13/07/2022

Xhepa: Rrezik nga një recesion i mundshëm, 70% e ekonomisë faturohet në Euro. Zusi: Goditja është e fortë për eksportuesit, dëm 160 milionë Euro

Euro vijoi rënien në kursin e këmbimit me Lekun edhe ditën e mërkurë. Sipas Bankës së Shqipërisë, Euro zbriti në minimumin e ri historik prej 117.32 Lekësh, 0.25 Lekë më pak krahasuar me ditën e martë më 12 Korrik.

Ekspertët e ekonomisë Selami Xhepa dhe Alban Zusi thanë për Klan News se ky zhvlerësim i Euros ka një ndikim të madh në ekonominë vendase dhe sidomos tek eksportuesit.

“Sipas statistikave, gati 70% e ekonomisë faturohet në Euro, 30% në Dollarë. Pra kjo 70% e ekonomisë ndikohet tërësisht negative, që do të thotë se nëse fjala vjen, është fuqizuar Leku me 10% ndaj Euros, kostot e një operatori janë rritur me 10%”, thotë Xhepa.

“Bizneset më vitale, eksportuese dhe prodhuese vendase goditen direct në shtyllën e tyre kurrizore nga kjo rënie drastike e Euros. Jemi direkt 160 milionë Euro dëm në vit, e barabartë me 10 mijë vende pune ose e shpërndarë në rrogat e punonjësve, e barabartë me pamundësinë për t’ua rritur rrogat me të paktën 10%”, shpjegoi Zusi.

Ekspertët thonë se kursi i këmbimit është i ndikuar ndjeshëm nga sezoni veror dhe nga rritja e prurjeve të Euros, të lidhura me turizmin si dhe remitancat. Sipas tyre për zbutjen e kësaj disbalance të krijuar duhet të ndërhyjë Banka Qendrore.

“Kjo kërkon një vendimmarrje të posaçme, jo thjesht nga Banka Qendrore për të cilën theksoj që nuk duhet të jetë neutral. Ministria e Financave nuk ka arsye për të qenë apatik dhe për të qëndruar pa bërë asgjë në këtë situatë, përfshirë edhe qeverinë. Qeveria mund të shlyejë me një kosto më të ulët një borxh të huaj, pra mund ta blejë sot me 1 milionë Euro me më pak Lekë. Le ta blejë dhe të kursejmë edhe ne si takspagues”, vijon Xhepa.

Nga zhvlerësimi i Euros preken edhe qytetarët të cilët i kanë kursimet në Euro.

“Gjysma e depozitave në system janë në Euro. Familjet shqiptare që janë gati 4-5 miliardë Euro në sistemin banker, sot janë të zhvlerësuara me të paktën 10% të vlerës. Shto ehde normat negative të interest, imagjino se çfarë ka ndodhur me vlerat reale të qytetarëve. 60% e kredisë është në Euro, shto edhe sipërmarrësit që kanë kredi në Euro, të arrdhurat iu pakësohen, kostot iu shtohen”.

Të favorizuar janë të gjithë subjektet që kanë detyrime në Euro dhe të ardhura në Lekë, ku përfshihet qeveria shqiptare si që kanë kredi në monedhën europiane.

Duke qenë se sezoni turistik po hyn në pikun e vet, për ekspertët pritet një mbiçmim i mëtejshëm i Lekut ndaj Euros, gjë kjo që shton edhe rrezikun e një recensioni të mundshëm.

