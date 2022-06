Zidane udhëton drejt Katarit

23:59 10/06/2022

Pritet të marrë drejtimin e PSG

Zinedin Zidane pritet të jetë pasuesi i Mauricio Pochetino që pritet të përfundojë karrierën në drejtim të PSG.

Ish-trajneri i Real Madrid thuhet se është nisur për në Katar për të mbyllur marrëveshjen. Mësohet se Zidane ndërpreu pushimet e tij për të fluturuar në Paris për të çuar përpara çështjen disa ditë më parë kur u takua edhe me Nasser al-Khalafi.

Zizu pritet të nënshkruajë për PSG-në në ditët në vijim. Nëse kjo ndodh, ai do t’i rikthehet stërvitjes një vit pas largimit nga Reali, ku fitoi dy kampionate dhe tre Champions League.

Zidane pritet të bëhet edhe trajneri më i paguar në botë. Ai do të marrë 25 milionë euro në vit, duke lënë pas Diego Simeone, i cili fiton 24 milionë euro te Atletico Madrid dhe Pep Guardiola, i cili fiton 23 milionë euro te Manchester City.

Objektivi kryesor i Zidane sigurisht që do të jetë të çojë PSG-në drejt një fitoreje në Champions League. Pas qëndrimit në klub të Mbappe, me Leo Messin dhe Neymar në formacion, çdo gjë tjetër do të konsiderohet dështim në sytë e Katarit.

