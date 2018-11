Zjarr në Gramsh, flakët pranë banesave (video)

Një zjarr ka përfshirë lagjen “Axhensi” të Gramshit fare pranë banesave. Bëhet fjalë për një sipërfaqe pyjore të mbuluar me bar shkurre dhe pisha. Terreni është mjaft i thyer dhe ndërhyrja e zjarrfikësve po bëhet me mjete rrethanore me pompat e shpinës.

Sipas shefit të Repartit Zjarrfikës, Ilir Llapushi, pas më shumë se tre orë përpjekjesh, zjarri është vënë nën kontroll rreth orës 16:45. Por megjithatë po punohet për të fikur edhe disa vatra që janë ende aktive. Policia po punon për identifikimin e shkaqeve të këtij zjarri. /abcnews.al