Zjarr në një hapsirë me ullishte në Fier, niset për ndërhyrje nga ajri helikopter Cougar

16:42 10/09/2023

Një zjarr i përmasava të mëdha ka përfshirë fshatin Hambar në njësinë administrative Cakran, të bashkisë Fier.

Vatra e zjarrit është aktivizuar në një hapsirë me ullishte dhe shkurre. Flakët janë përhapur me shpejtësi për shkak të erës gjë që ka bërë të nevojshme ndërhyrjen nga ajri përmes helikopterit Cougar. Lajmin e bën të ditur përmes një njoftimi në Facebook, ministri i Mbrojtjes Niko Peleshi.



“Menjëherë pas njoftimit nga strukturat e emergjencave civile të bashkisë Fier, për një vatër zjarri në një sipërfaqe me ullishte e shkurre në fshatin Hambar, në njësinë administrative Cakran, është nisur për ndërhyrje nga ajri edhe helikopteri Cougar.

Flakët janë përparur me shpejtësi për shkak të erës së fortë. Forcat zjarrfikëse dhe banorë të zonës po punojnë në terren, për të shmangur çdo rrezik për banesat aty pranë”, shkruan ministri./tvklan.al