Zjarr në urgjencën e QSUT

11:28 11/02/2024

Incidenti i shënuar mëngjesin e së dielës në godinën e Urgjencës së QSUT, shkaktoi në katin -1 vetëm tym në një dhomë teknike. Sipas drejtores Albana Fico përveç dëmeve të vogla materiale, nuk ka patur asnjë problem tek pacientët.

Albana Fico: Morëm masa të menjëhershme për të evakuuar të gjithë pacientët në katin e sipërm që i takon edhe urgjencës. Të gjithë pacientët janë të sistemuar dhe ndiqen nga trupa e urgjencës dhe shërbimet përkatëse pranë QSUT-së. Nuk ka pasur asnjë humbje jete dhe njëherazi nuk ka pasur asnjë lloj përkeqësimi arsye e këtij defekti teknik.

Fico u shpreh se për arsye sigurie ka një bashkëpunim me Spitalin e Traumës dhe “Shefqet Ndroqi” për ofrimin e shërbimit për një pjesë të pacientëve.

“Të ndajmë shërbime urgjence me spitalin e Traumës dhe spitalin “Shefqet Ndroqi”. Respektivisht këto dy spitale për momentin e parë deri në garancitë përfundimtare teknike do të devijohen në këto dy spitale, ndërkohë QSUT pavarësisht se nuk do të jetë në pritje të urgjencave siç do të ishte në një ditë normale, është e organizuar që të drejtojë të gjithë ata pacientë që do të vijnë vetë jo nëpërmjet 127”, tha Fico.

Grupi hetimor po punon për të zbardhur shkaqet e plota të incidentit të ndodhur në godinën e re të Urgjencës së QSUT. Nga ana tjetër drejtuesit e këtij institucioni shprehen se ky spital do t’i rikthehet normalitetit shume shpejt.

Klan News