Zjarret e Greqisë shpërthejnë depon e municioneve

Shpërndaje







23:22 27/07/2023

Nuk ka të plagosur, ndërsa situata përkeqësohet për shkak të erës së fortë

Zjarret e shkaktuara nga erërat e forta shkaktuan një seri shpërthimesh të mëdha të enjten në një vend depozitimi municionesh të forcave ajrore në Greqinë Qendrore, por fatmirësisht nuk u raportua për të lënduar pasi vendi ishte evakuuar në mënyrë të sigurt paraprakisht, thanë zyrtarët.

Televizioni shtetëror ERT transmetoi pamjet e banorëve të fshatit dhe vizitorët që shkonin me shpejtësi drejt një porti të vogël lokal për t’u evakuuar nga deti, ndërsa të tjerët u larguan me makinë. Baza ajrore është rreth 20 kilometra nga qyteti i Volosit, ku u dëgjuan fuqishëm shpërthimet.

Zjarri u përhap në dy fronte dhe detyroi një pjesë të autostradës më të ngarkuar të Greqisë të mbyllet për disa orë, ndërsa shërbimet hekurudhore kombëtare u vonuan.

Zjarret kanë shpërthyer në disa pjesë të Greqisë, duke lënë pesë persona të vdekur, duke përfshirë dy pilotë zjarrfikës dhe duke shkaktuar evakuim masiv të turistëve nga ishulli Rodos.

Një agjenci e BE-së për reagimin ndaj fatkeqësive natyrore njoftoi se po dërgon dy avionë të tjerë zjarrfikës, të siguruar nga Franca në Greqi.

Në Athinë, anëtarë të lartë të forcave të armatosura nderuan dy pilotët e vrarë kur një aeroplan zjarrfikës u rrëzua këtë javë, në një ceremoni të mbajtur në Ministrinë e Mbrojtjes.

Ministri i Mbrojtjes Nikos Dendias tha se pilotët kishin treguar “vetëmohim në krye të detyrës”. “Greqia sot është në zi. Kujtimi i tyre do të mbetet i gjallë,” tha Dendias.

Organizata Botërore Meteorologjike, një organ i OKB-së dhe një shërbim i Bashkimit Europian për ndryshimet klimatike raportuan të enjten se temperaturat në muajin Korrik vendosën një rekord të ri global.

Ndërsa Europa jugore lufton të nxehtin ekstrem dhe zjarret, pjesë të Europës Qendrore janë goditur nga fenomene meteorologjike dimërore.

Në Itali, zjarrfikësit luftuan me zjarret në rajonet kontinentale jugore të Kalabrisë dhe Pulias, si dhe në ishujt e Siçilisë dhe Sardenjës, të ndihmuar nga temperaturat që u ulën me rreth 13 gradë Celsius. Siçilia mbeti pika qendrore e emergjencës, me zjarret që vazhdojnë të digjen pranë kryeqendrës, Palermos.

Klan News