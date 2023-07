Zjarret, Rama kritika prokurorëve e gjyqtarëve

19:26 31/07/2023

Kryeministri: Të mos bëjnë sehir. Mungon ende ndëshkueshmëria për zjarrvënësit

62 persona janë proceduar për zjarrvënie të qëllimshme, nga të cilët 20 prej tyre janë në burg. Shifrat janë bërë publike nga kryeministri Edi Rama, i cili përmes një postimi në Facebook përgëzon policinë për zbulimin dhe kapjen e autorëve të krimit të tmerrshëm të zjarrvënies në pyje, ullishta e zona të gjelbra, siç shprehet ai.

“Në 79 raste zjarrëvënieje gjatë këtij viti janë zbardhur 55, me 62 autorë të proceduar penalisht. 20 zjarrvënës janë në arrest me burg, ndërsa të tjerët ndiqen në gjendje të lirë, por ende mungon ndëshkueshmëria e plotë, si pasojë e qasjes skandaloze dhe paturpësisht të papërgjegjshme të disa prokurorëve e gjykatësve nëpër rrethe, të cilët mesa duket s’ka atdhe, s’ka fe, s’ka din e as iman, që i frenon në krimin e tyre të indiferencës antiligjore ndaj një krimi si zjarrvënia mbi një pasuri kaq të vyer, që është e të gjithë fëmijëve të Shqipërisë, po edhe e mbarë njerëzimit”.

Kreu i qeverisë ka kritika për ata prokurorë, që i shpërfillën çështje të tilla në të shkuarën, duke mos nisur procedim për zjarrvënësit. Ndaj ka një thirrje për prokurorë e gjykatës që vijojnë punën në sistemin e drejtësisë.

“U bëj apel organeve të inspektimit të drejtësisë dhe mbikëqyrjes së veprimtarisë së prokurorëve e gjykatësve, që të mos bëjnë sehir karshi këtyre individëve të padenjë për t’i shërbyer ligjit të Republikës së Shqipërisë. U bëj gjithashtu apel prokurorëve dhe gjykatësve që kanë në duar rastet e lartpërmendura, që të zbatojnë rreptësisht ligjin dhe t’i dalin për Zot kësaj pasurie të vënë në breza, e cila u takon brezave të ardhshëm, po edhe krejt njerëzimit”.

Me ndryshimet e bëra vitin e fundit në Kodin Penal, zjarrvënia e pyjeve dënohet deri në 15 vjet burg.

