Zjarrfikësi nxirret nga puna me page për dy vjet, nuk i hidhen sigurimet

Shpërndaje







21:28 28/02/2023

Ylli Çepele ka punuar si zjarrfikës pranë Prefekturës së qarkut Fier, nga viti 2003-2011.

Për shkak të një reforme në vitin 2011, ai së bashku me disa kolegë të tjerë, do të liroheshin nga detyra, me kushtin që do të paguheshin 2 muaj me pagë të plotë dhe 22 muaj me gjysmën e pagës.

“Kam punuar me zjarrfikësen nga viti 2003 deri më 2011. Në 2011 na kanë thirrur për reformën. Kemi qenë jo mosha, këtë na thoshin. Tani, u plotësuan letrat, dokumentet dhe na është firmosur që reforma ka këto kritere, jeni dy vjet reformë, do merrni dy paga bruto dhe 22 paga me 50% të pagës bruto. Keni të derdhura sigurimet shoqërore, sigurimet shëndetësore, vetëm kontributi ushtarak nuk do ju quhet më. Ne thamë që i kemi të rregullta detyrimet dhe i quaja të rregullta unë”, tha ai.

Tani, që i duhet të llogarisë vitet e punës për të dalë në pension të parakohshëm, sheh se në sistem nuk i janë derdhur kontributet nga Prefektura për këto dy vite.

“Kur vete tani që dua të dal në pension të parakohshëm vete në e-Albania. Në vitin 2012 shiko nuk kisha të derdhura sigurime shoqërore. Ishin derdhur vetëm kontributet për sigurime shëndetësore”, tha denoncuesi.

Në Prefekturë nuk ka marrë kurrë ndonjë përgjigje.

Punonjësja: Nuk kam çfarë të them, kjo është ideja.

Denoncuesi: Do marrë zgjidhje ky problem?

Punonjësja: Nuk ka!

Denoncuesi: Nuk ka zgjidhje?

Punonjësja: E di, që asgjë nuk bëhet. I kam parë të gjitha listëpagesat lart. Thjesht e di, që problemi i pensionit, është problem.

Punonjësja: Nuk jeni të vetmit, se janë disa, por, më vjen keq.

Denoncuesi: Tani, si do vejë situata? Unë nuk ble dot, thashë të ble nja dy vjet, që të plotësoj atë 37-ën, 35 i kam, të marr sa të marr, sa për të jetuar. Sa për të jetuar gjallë, për të blerë ca ilaçe.

Punonjësja: Zotëri, unë e kuptoj, por s’kam çfarë të bëj, po ju them!

Pas interesimit të “Stop”, Prefektura angazhohet dhe e pajis me një vërtetim. Ky vërtetim tregon se për këtë periudhë, ka qenë i paguar nga Prefektura, por se Prefekti nuk ka pasur detyrimin të paguajë edhe sigurimet shoqërore, pasi ato njihen automatikisht si vite pune.

“Ne po njihemi me problemin vetëm nëpërmjet takimit të sotëm me ju. Dokumentacioni që u vu në dispozicion dhe që i përket një periudhe të vitit 2011-2012, kohë gjatë së cilës kërkuesi, Ylli Çepele, që ka qenë efektiv i shërbimit zjarrfikës ka dalë në reformë, kërkesa e të interesuarit do ta marrim në shqyrtim, do ta referojmë me përcaktimet e ligjet, trajtimin me kontribute shoqërore. Do të ndërmarrim të gjitha hapat, ju garantojmë për gatishmërinë tonë për ta trajtuar çështjen në kohën më të shpejtë të mundshme”, tha Lefter Shehaj, Perfekt i Qarkut Fier./tvklan.al