Zjarri djeg resortin në ishullin Lesbos

22:17 24/07/2022

Disa shtëpi përreth u dogjën ndërsa një person mbeti i plagosur, zjarret mbeten aktive edhe në Itali

Një zjarr i fuqishëm që filloi në pyjet malore në ishullin grek të Lesbos dogji një resort në Vatera, ndërsa më shumë avionë iu bashkuan përpjekjeve për shuarjen e zjarrit.

Autoritetet urdhëruan evakuimin e resortit të detit Egje pasi zjarri po bëhej edhe më i rrezikshëm, i nxitur nga erërat e forta.

Shtëpitë u dogjën dhe një zjarrfikës u plagos pasi zjarri përfshiu Vaterën, me flakët që dëmtuan edhe një lokal dhe çadrat. Vatera, një plazh me rërë 8 km më i gjati në pjesën jugore të Lesbos, është një vend i njohur turistik.

Ditët e fundit vendi është përfshirë nga disa zjarre të përhapura nga erërat e forta si dhe nga i nxehti ekstrem që ka përfshirë Greqinë. Një zjarr në malet pranë Athinës në fillim të kësaj jave dëmtoi shtëpitë dhe detyroi qindra njerëz të largoheshin, me autoritetet që e quajtën këtë verë si një nga më të vështirat në Mesdhe.

Vitin e kaluar, zjarret shkatërruan rreth 300,000 hektarë tokë, pyje dhe shkurre në të gjithë Greqinë gjatë valës më të keqe të të nxehtit në vend në 30 vjet. Ndërkaq flakët zjarrfikësit në Friuli Venezia Giulia dhe Lazio vazhduan të luftojnë zjarret ndërsa vendi është përfshirë nga një valë rekord e të nxehtit.

Zjarrfikësit italianë vazhduan të përballen me një zjarr që filloi të martën në zonën Carso në kufi me Kroacinë dhe Slloveninë me zjarrin që bëri që ndërtuesi shtetëror i anijeve Fincantieri të mbyllte fabrikën e tij në qytetin port të Monfalcone për shkak të tymit të dendur.

Tre ekipe të zjarrfikësve po përpiqeshin të shuanin flakët me ndihmën e katër helikopterëve dhe dy avionëve Canadair. Italia po përjeton thatësirën e saj më të keqe në 70 vitet e fundit, ndërsa në të gjithë Evropën Jugore zjarret sollën dëme të konsiderueshme që shpërthyen nga Portugalia në Francë, mes një vale të nxehtë të fortë që ka shkaktuar qindra të vdekur.

Klan News