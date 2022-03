Zjarri në komisariat, të paraburgosurit tentuan arratisjen

Shpërndaje







13:50 27/03/2022

Punonjësit e policisë u lejuan të arrestuarve çakmakë në qeli

Grupi hetimor qe është duke punuar për zbardhjen e shkaqeve të zjarrit në Komisariatin Nr.5 ku humbi jetën 26-vjeçari Arben Mici, kanë ngritur dyshimet e forta se të paraburgosurit kanë tentuar të krijojnë kaos duke i vënë flakën ambienteve të qelisë me qëllim arratisjen.

Këto pamje i përkasin qelive të paraburgimit të Komisariatit Nr.5 ku mbrëmjen e të shtunës humbi jetën 26-vjeçari Arben Mici dhe u plagosën i pandehuri Dilaver Idrizi dhe efektivi i policisë Hajredin Boja, të cilët ndodhen në spital jashtë rrezikut për jetën.

Për policinë, zjarri dyshohet të jetë vendosur fillimisht nga Arben Mici, në bashkëpunim me Dilaver Idrizin, me qëllim arratisjen nga paraburgimi. Ata ndodheshin në qeli të ndara ngjitur me njëra-tjetrën por kjo nuk i ka penguar të thurin planin, ndërsa situata u doli nga kontrolli kur flakët u përhapen me shpejtësi.

Në këtë moment efektivi Hajredin Boja ka vrapuar dhe ka hapur derën dhe ka tentuar të nxjerrë Micin nga qelia, por 26-vjeçari i ka shpëtuar nga duart dhe është futur në tualetin e dhomës. Më pas kanë mbërritur edhe punonjës të tjerë, por për shkak të tymit dhe flakëve, ndërhyrja ka qenë e pamundur.

Forcat zjarrfikëse kanë gjetur të mbyllur 26-vjeçarin në tualet në gjendje të rëndë, të asfiksuar dhe me plagë në trup, i cili ndërroi jetë më pas në spital.

Për zbardhjen e kësaj ngjarjeje, janë duke punuar policia, prokuroria, zjarrfikësit dhe Agjencia e Mbikëqyrjes Policore.

Dy inspektorë policie janë arrestuar dhe tre të tjerë janë proceduar në gjendje të lirë nga Agjencia e Mbikëqyrjes Policore. Ata kishin për detyrë të mbikëqyrnin ambientet e paraburgimit.

Në pranga janë vënë Fatmir Isufi dhe i plagosuri Hajredin Boja me detyrë oficer sigurie në dhomat e paraburgimit të personave të ndaluar.

Ndërsa nën hetim janë vënë inspektorët Lutfi Muça, Mark Marashi dhe komisar Ylli Çollaku. Ata akuzohen për shpërdorim detyre dhe mos dhënie të ndihmës. Nga verifikimet ka rezultuar se punonjësit e policisë me veprimet dhe mos veprimet nga pakujdesia apo në kundërshtim me procedurat e shoqërimit të personave, kanë lejuar mbajtjen dhe përdorimin e mjeteve ndezëse nga dy të paraburgosurit, viktima Arben Mici dhe i plagosuri Dilaver Idrizi.

Ky i fundit u arrestua pasi hodhi bashkëjetuesen nga kati i tretë i një pallati në zonën e Babrusë, ndërsa viktima u ndalua për ushtrim dhune ndaj nënës së tij.

Klan News