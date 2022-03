Zjarri në komisariat: Viktima, një 26-vjeçar i ndaluar për dhunë në familje! Polici në gjendje të rëndë

22:43 26/03/2022

Një person i ndaluar ndërroi jetë në spital mbrëmjen e kësaj të shtune pasi Komisariati i Kamzës ku ai po qëndronte u përfshi nga flakët. Burime për Klan News bëjnë me dije se viktima është një 26-vjeçar me iniciale A.M, i arrestuar për dhunë në familje. Ai u dërgua në spital, por plagët ishin të rënda dhe nuk mundi të mbijetojë.

Si pasojë e flakëve në komisariat janë lënduar edhe dy persona, një i ndaluar tjetër dhe një polic. Të njëjtat burime kanë pohuar për Klan News se polici ndodhet në gjendje të rëndë shëndetësore.

Paraprakisht dyshohet se zjarri ka nisur tek dhoma e personave që mbahen të ndaluar. Nuk dihet nëse zjarri është i qëllimshëm apo aksidental, por mësohet se autoritetet kanë nisur hetimet. Ndërkohë forcat zjarrfikëse kanë bërë të mundur fikjen e flakëve./tvklan.al