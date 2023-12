Zjarri në Lushnje/ Sefa: Gati Konvikti i Shkollës Mekanike për t’i vendosur atje familjet që kanë nevojë për akomodim

Shpërndaje







11:19 26/12/2023

Kryetarja e Bashkisë Lushnje, Eriselda Sefa thotë se po bëhet gati Konvikti i Shkollës Mekanike për t’i vendosur atje qytetarët që kanë banuar në apartamentet që janë prekur nga rënia e zjarrit në qendrën tregtare.

Në një prononcim për gazetarët, Sefa thotë se në rast se do të ketë nevoja, Bashkia Lushnje do të mbulojë me qira qytetarët që do të marrin banesa me qira.

Gjatë fjalës së saj, Sefa shprehet se në ndërtesë janë 91 apartamente, por në fakt vetëm 20 familje janë banuese pasi pjesa tjetër thotë se jeton në emigracion.

Pyetje: Si paraqitet situata pas rënies së zjarrit në qendrën tregtare?

Eriselda Sefa: Aktualisht, shërbimi zjarrfikës i Lushnjes është në objekt për të fikur vatrat e fundit të zjarrit në mënyrë që të mos kemi rindezje të tij, ndërkohë që të gjitha familjet që janë evakuuar pasi morën shërbimin shëndetësor në spitalin e Lushnjes, pas orës 1 janë larguar tek të afërmit e tyre. Stafi i bashkisë është duke kontaktuar me çdo familje që do të kenë nevojë për akomodim. Ne kemi bërë gati Konviktin e Shkollës Mekanike për t’i vendosur atje dhe në rast se do të ketë nevoja, do të marrin banesa me qira dhe pagesën e qirasë do ta mbulojë bashkia e Lushnjes derisa ambienti të bëhet i banueshëm për të gjithë këta banorë. Aty janë rreth 91 apartamente, por në fakt 20 familje janë banuese aktuale sepse pjesa tjetër janë emigrantë. Ne jemi duke kontaktuar me 20 familjet, ato janë tek familjarët e tyre. Bashkia ka detyrimin ligjor që banesat me grupin e saj të ekspertëve të bëjë një vlerësim dhe më pas t’i japim kompensimin sipas ligjit. Janë larguar të gjithë personat nga spitali drejt familjarëve të tyre.

/tvklan.al