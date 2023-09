Zjarri në pallat/ Gazetarët: Shkak dyshohet shkëndija elektrike nga pajisja elektroshtëpiake

Shpërndaje







19:31 14/09/2023

Zjarri që përfshiu pallatin në rrugën “Sali Butka” në Tiranë dyshohet se është shkaktuar si pasojë e një shkëndije elektrike të një pajisje elektroshtëpiake në katin e fundit të objektit. Lajmin e kanë bërë me dije gazetarët e Klan News, Besar Bajraktaraj dhe Ermelinda Hoxhaj.

Besar Bajraktaraj: Mund të themi që situata është normalizuar. Janë dashur plot 4 orë luftë me flakët nga ana e forcave zjarrfikëse për të vënë nën kontroll zjarrin, i cili u përhap me shpejtësi në disa kate të pallatit. Kemi punonjës të shërbimit zjarrfikës dhe të Policisë së Shtetit, të cilët kanë hyrë në ambientet e brendshme për të bërë një ekspertizë më të detajuar të dëmit, por edhe për të vlerësuar shkallën e rrezikshmërisë nëse paraqitet për ambientet e pallatit, të cilët nuk janë djegur. Paraprakisht, dyshohet që kemi të bëjmë me një shkëndijë elektrike të shkaktuar nga një pajisje në katin e fundit të pallatit, bëhet fjalë për një banesë në pronësi të një doktori dhe aty dyshohet se mund të ketë pasur një pajisje që ka patur dhe një shkëndijë elektrike që më pas është përhapur në të gjithë apartamentin dhe më pas janë përhapur flakët në pjesën tjetër të pallatit.

Gazetarja Hoxhaj tregon bilancin e dëmeve të shkaktuara deri në këto momente në pallatin e përfshirë nga flakët e zjarrit.

Ermelinda Hoxhaj: Deri në këto momente, nga të dhënat e grupit të zjarrfikësve, ka një dëmtim të pothuajse të gjithë pjesës përballë të pallatit të të gjithë fasadës. Dëmtim të plotë kanë 4 hyrje në këtë objekt 9-katësh banimi. Janë 2 apartamente të djegura totalisht, 1 në katin e pestë dhe 1 në katin e tetë dhe është apartamenti i fundit, i cili deri në këto momente dyshohet se ka pasur një shkëndijë elektrike nga një pajisje elektroshtëpiake thonë deri në këto momente zjarrfikësit, por është ende herët sepse akoma nuk ka nisur që të bëhet një ekspertizë e mirfilltë./tvklan.al