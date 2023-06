Zjarri në spitalin e Tetovës ku humbën jetën 14 persona, gjykata jep vendimin për të akuzuarit

23:55 05/06/2023

Gjykata Themelore në Tetovë dha të hënën vendimin, lidhur me rastin e djegies së spitalit modular të koronavirusit në shtator të vitit 2021 në këtë qytet.

Dy ish-drejtorët e akuzuar të spitalit, Florin Besimi dhe Artan Etemi morën “dënime me kusht” (dënime me kusht prej një viti e gjysmë, që do t’i çonte në burg në rast se brenda një periudhe prej tre vjetësh kryejnë një vepër penale), ndërsa mjeku Boban Vuçevski u lirua nga akuzat.

Prokuroria akuzonte zotin Besimi dhe zotin Etemi për “vepra të rënda kundër sigurisë publike”, ndërsa mjekun Vuçevski për “mosrespektimin e rregullave shëndetësore gjatë epidemisë”.

Në këtë tragjedi humbën jetën 14 persona, pacientë që po trajtoheshin për koronavirusin dhe si familjarë të tyre, të cilët kujdeseshin për ta.

Prania e familjarëve në hapsirat e spitalit pranë të sëmurëve bëri qp akuzat të shtohen kundër drejtuesve të institucionit shëndetësor, megjithëse shkaku i zjarrit, sipas hetimeve ishte shkaktuar nga një qark i shkurtër elektrik në një prizë zgjatuese.

Po ashtu spitalit i mungonin pajisjet kundër zjarrit.

Gjykata vlerësoi se të akuzuarit “Besimi dhe Etemi janë fajtorë sepse kanë shkaktuar rrezik ndaj jestës së pacientëve dhe familjarëve të tyre të ndodhur brenda spitalit në çastin kur ka shpërthyer zjarri”. Ata duhet të paguajë nga një milion denarë (rreth 17.500 dollarë) familjarëve të viktimave, teksa këta të fundit do të mund të kërkojnë dëmshpërblime me një procedurë civile.

Në vendimin e gjykatës thuhet se të akuzuarit nuk kishin vendosur mjete të duhura për mbrojtje nga zjarri, duke rrezikuar jetën e njerezve dhe pacientëve të prekur nga COVID-19.

Vendimi u përshëndet me duartrokitje jashta gjykatës nga mbështetës të mjekut Vuçevski, i liruar nga akuzat.

Ish-drejtori Florin Besimi u deklarua i pafajshëm, teksa tha se nuk e kuptonte akt-vendimin e gjykatës.

“Provat dhe faktet e dorëzuara në gjykatë e dëshmojnë pafajësinë time”, u shpreh Besimi duke theksuar se ai vetë nuk kishte lidhje me spitalin modular, as në realizimin dhe mbikëqyrjen e tij.

Ndërkohë, ai paralajmëroi se do ta ankimojë vendimin në një instancë më të lartë gjyqësore.

Në këtë rast tragjik të ndodhur më 8 shtator, të vitit 2021 të paktën 12 persona të tjerë u lënduan. Pas kritikave të shumta dhe pakënaqësive në opinionin publik, autoritetet angazhuan pas pak muajsh ekspertë gjermanë që të zhvillojnë hetime dhe ekspertiza e tyre u bë në laboratorë jashtë Maqedonisë së Veriut. Procesi gjyqësor filloi në dhjetor të vitit 2022./VOA