Zona e lirë ekonomike “TEDA”

17:51 28/03/2023

Veliaj-Ibrahimaj: Do të gjenerojë 5-7 mijë vende pune në kryeqytet

Është prezantuar në kryeqytet zona e Teknologjisë dhe Zhvillimit Ekonomik të Tiranës TEDA. Gjatë fjalës së tij, kryebashkiaku Erion Veliaj tha se do të hapen thirrjet e para për aplikimin e bizneseve.

“Këtu bëhet fjalë për punët e së ardhmes, jo për punët e së kaluarës. Me gjithë respektin për këdo që i ka bërë këto punë në vitin 2000, si fasonët apo call center, punë të cilat paguheshin pak, por këto në 10 vite ekonomia e vendit ka ndryshuar. Bëhet fjalë për të transferuar në Tiranë data-centerin më të madh të të gjithë Ballkanit dhe për të kaluar nga fasonët dhe call center në data center, për punë që paguajnë më shumë, me inxhinierë të teknologjisë së informacionit, dizanjer softuerësh, që mirëmbajnë rrjete.”

Ndërsa ministrja e Financave, Delina Ibrahimaj tha se do kalojë së shpejti një ligj për nomadët digjitalë, me synim afrimin e tyre.

“Shumë shpejt do të kalojmë në Parlament disa ndryshime për ligjin e start up-eve innovative, që njohin përcaktimin e nomadëve digjitalë dhe funksionimin e nomadëve digjitalë për një periudhë 12 mujore, pa qenë e nevojshme që ata të jenë rezidentë tatimorë shqiptarë.”

Zona e Teknologjisë dhe Zhvillimit Ekonomik të Tiranës do të jetë në Kashar dhe do të ngjasojë me një kampus teknologjik.

Klan News