Zonat e pushtuara nga Rusia në Ukrainë, referendum për bashkim me Moskën

17:35 20/09/2022

Kur kanë kaluar pothuajse 7 muaj nga lufta e Rusisë në Ukrainës, zonat e pushtuara nga forcat ruse në territorin ukrainas janë shpallur zyrtarisht planet e tyre për të organizuar një referendum për t’u bashkuar me Moskën zyrtare.

Zyrtarët pro-rusë në lindje dhe jug të Ukrainës thonë se do të votojnë me referendum për t’u bashkuar me Rusinë.

Bëhet fjalë për rajonet Donetsk dhe Luhansk. Zyrtarët në këto rajone që mbështeten nga Rusia njoftuan se do të organizojnë votime për referendumin në datat 23-27 Shtator. Edhe zyrtarët pro-rusë në Zaporizhia thanë se do të organizojnë një referendum të tillë.

Nënkryetari i Këshillit të Sigurisë së Rusisë, Dmitry Medvedev tha se mbajtje e referendumeve në këto rajone të Ukrianës “do të korrigjonte drejtësinë historike”.

Në vitin 2014 Rusia aneksoi Krimenë nga Ukraina. Perëndimi nuk e njohu kurrë aneksimin e Krimesë nga Rusia. /tvklan.al