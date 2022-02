Zonat e thella, nën pushtetin e dëborës

13:52 09/02/2022

Edhe pse reshjet e borës janë ndërprerë dhe situata rrugore është përmirësuar, sërish mbeten në pushtetin e borës shumë zona të thella. Njësitë Administrative Lurë, Selishtë, Kala e Dodës dhe shumë fshatra të Njësive Melan e Luzni.

Fshatrat e Kalasë së Dodës janë të izoluar prej më shumë se 10 ditësh. Shpesh banorët detyrohen të hapin rrugët e fshatrave vetë me lopata, e në disa raste me fuoristrada me zinxhirë.

Më e vështirë dhe problematike është arsimi pasi gjatë dimrit fëmijët detyrohen të mos shkojnë në shkollë për shkak të borës, apo të bëjnë rrugën në këmbë me orë të tëra.

Banorët ankohen për hapjen e rrugëve, pasi është detyra e Bashkisë të mbajnë të hapura rrugët për t’u lehtësuar jetesën. Ato ankohen për mungesën e energjisë elektrike, pasi sa herë bie borë ngelen me javë të tëra në terr.

Kalaja e Dodës shquhet për mbarështimin e blegtorisë, por edhe ajo vitet e fundit është në rënie, për shkak se nuk ka pasur mbështetje me subvencione. Një tjetër faktor kyç është edhe largimi i të rinjve, pasi janë të pa punë.

Klan News