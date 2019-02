ZONE E LIRE – EMISIONI 645

Berat Buzhala dhe Arjan Curi: Presidenti i Shqiperise se Madhe!

Përplasja e një dite më parë në Kuvendin e Shqipërisë mes ish-Kryeministrit Sali Berisha dhe Kryeministrit Edi Rama ka qenë kryefjala e mediave. E për të folur pikërisht mbi këtë debat që ka bërë zhurmë të madhe, ishin të ftuar në emisionin “Zonë e Lirë” në Tv Klan filozofi Arjan Çuri dhe gazetari Berat Buzhala.

Buzhala tha se gjuha e përdorur mes tyre ishte e patolerueshme dhe se nuk i shërben shqiptarëve. Ndërkohë që Curi i përshkroi ata si “gladiatorë që bëjnë kot përpara nesh”.

Arian Çani: Lind natyrshëm ky debat apo është strategji?

Berat Buzhala: Do ta krahasoja debatin e tyre me komedinë “Pallati 176” ose cirk i padinjitetshëm. Unë përdor në rrjetet sociale dhe televizion atë gjuhë që përdor me fëmijët e mi. Kjo është një gjuhë e patolerueshme. Për çfarë i hyn në punë shqiptarëve ky debat? Është refleks. Që këto të ndodhin para një audience e para një flamuri është e turpshme dhe e patolerueshme.

Arian Çani: Kjo ndodh shumë e rrallë. Njerëz janë, s’kanë të drejtë të bien në këtë nivel?

Berat Buzhala: Jo s’kanë. Ka mjete të mjaftueshme që këta të mund të përdorin ndaj njëri-tjetrin. Pse duhet të lëshohen në nivelin e telenovelave turke. Duhet të ketë një vijë ndarëse.

Arian Çani: Është mëkat nëse ndodh?

Berat Buzhala: Është mëkat. Mua më kanë sharë shumë në rrjetet sociale, por unë asnjëherë nuk e kam ulur nivelin me ta.

Arian Çani: Ka patur arsye të fortë që e ulën nivelin e debatit deri në atë formë?

Berat Buzhala: Ka qenë akumulim dhe ka dalë nga kontrolli Rama. Rama është Kryeministër dhe duhet të jetë më i përmbajtshëm.

Arian Çani: Ti ke të njëjtën qasje Çuri?

Arjan Çuri: Jo, unë kam qasje totalisht të kundërt me Buzhalën. Unë besoj që këta arrijnë maksimalizimin e votave, ky popull i do kështu liderat. Rama duke qenë më i vogël është në gjurmët e Berishës. Që tani konflikti ka ardhur aty ku nuk mban më. Kjo është kultura jonë. Kam takuar njerëz këto ditë që kanë qenë të eksituar nga ky diskutim…

Arian Çani: Ishte strategji thua ti?

Arjan Çuri: Po patjetër. Unë mendoj se janë të dy njësoj. Zhvendosja e vëmendjes është gjithnjë në thelb. Ky diskur nga dikush do pëlqehet. Rama dhe Berisha nuk rrijnë vetëm për ideal në faqet e tyre, por sepse ndjekësve u pëlqen “lufta” dhe këto herë pas here nxjerrin këtë diskur.

Berat Buzhala: Unë besoj se përdorimi i dhunës fizike dhe verbale është i panevojshëm sepse nuk arrin nivel politik. Edhe në Kosovë përdoret gjuhë e ashpër, por jo në këtë nivel. Kjo është gjuhë e atyre që bëjnë hip-hop.

Arjan Çuri: Kosova është përpara nesh. Këta janë gladiatorë që bëjnë kot përpara nesh.

Bashkimi i Shqipërisë me Kosovën është ndër temat që përbën gjithnjë interes sa herë që diskutohet për të. E duke folur për të ardhmen dhe për “Shqipërinë e Madhe”, sot në emisionin “Zonë e Lirë” në Tv Klan drejtuesi i emisionit Arian Çani ngriti pyetjen nëse Kryeministri aktual i Shqipërisë Edi Rama mund të bëhet President i “Shqipërisë së Madhe”.

Sipas gazetarit dhe analistit Berat Buzhala, Rama nuk i plotëson kushtet për të qenë President i “Shqipërisë së Madhe”. Por mendim krejt të kundërt me të kishte filozofi Arjan Çuri, i cili tha se Kryeministri Rama po punon për t’u bërë President i “Shqipërisë së Madhe”.

Arian Çani: A mund të jetë Rama President i “Shqipërisë së Madhe”?

Berat Buzhala: Teorikisht mundet. Por ne nuk kemi unitet brenda një vendi e jo po të jemi të bashkuar. Unë besoj që Rama nuk i potëson kushtet.

Arian Çani: Pse?

Berat Buzhala: Është i korruptuar. Përmend këtu rastin e Unazës së Madhe.

Arian Çani: Jo Rama…

Berat Buzhala: Qeveria e Ramës… Shoqërimi i tij në publik me figura kriminale është një tjetër disavantazh. Gjuha e përdorur po ashtu. Ne asnjëherë nuk kemi patur shancin me u vetëqeveris.

Arian Çani: Curi ti si mendon?

Arjan Curi: Ne si komb nuk e duam konsensusin, ne konsensusi na fik. Ne akoma parapëlqejmë një lider të fortë. Nëse e votojmë ne si popull Rama do të ishte ndër kandidatët kryesorë. Është ai që është, që del kundra të gjithëve. Ne themi kot janë të korruptuar, të gjithë sot janë në nivelet më të larta. Këta pa vendim gjykate nuk i heq dot, le të themi gjithë ditën që janë të korruptuar.

Arian Çani: A po punon Rama për t’u bërë President i “Shqipërisë së Madhe”?

Berat Buzhala: Jo në rrafshin personal. Unë e besoj që nuk e ka ambicie personale.

Arjan Curi: Mendoj se Rama po punon për këtë ëndërr. Ai është aq i marrë politikisht që të ketë ambicie të tilla. Thellë-thellë ai e dëshiron këtë gjë. Pas Metës, Ramën e ke President të Shqipërisë dhe konsensual madje, se pas shumë vitesh harrohen të gjitha.



