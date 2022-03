Zonja e Parë franceze takon fëmijët ukrainas

14:03 17/03/2022

“Janë të mirëpritur këtu në shkollat tona”

Zonja e Parë franceze Brigitte Macron dhe ministri i Arsimit Jean-Michel Blanquer takuan fëmijët ukrainas dhe nënat e tyre në një shkollë që mirëpret fëmijët në Epinay-sur-Seine, në veri të Parisit.

Fëmijët, të moshës 8 deri në 10 vjeç, u larguan nga qyteti lindor i Ukrainës, Dnipro me nënat e tyre më 24 Shkurt, kur Rusia filloi sulmin.

“Ukrainasit janë të mirëpritur këtu, është gjëja e parë që u thashë fëmijëve, francezët do t’i mirëpresin me zemër, siç bëjnë gjithmonë“, tha Znj.Macron e prekur pas takimit me ta. Gratë ukrainase në shkollë thanë se u zgjuan nga zhurma e bombardimeve në ditën e parë të sulmit rus dhe morën vendimin për t’u larguar në të njëjtën ditë. “Jeta jonë qëndroi në Ukrainë. Gjithçka që kishim, gjithçka për të cilën jetuam. Gjithçka mbeti atje“, tha një grua.

UNICEF ka bërë me dije se 1.4 milionë fëmijë kanë ikur në total, mesatarisht 73,000 çdo ditë që nga fillimi i sulmit. Ministri i Arsimit tha se 787 fëmijë ukrainas që ikën nga lufta ishin aktualisht të regjistruar në shkollat ​​franceze, por paralajmëroi se ndoshta do të vinin më shumë.

