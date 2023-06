Zoran Zekiç prezantohet te Partizani

23:58 12/06/2023

Trajneri kroat do të drejtojë ekipin për sezonin e ardhshëm

Zoran Zekiç do të jetë trajneri i Partizanit për sezonin e ardhshëm. 49-vjeçari kroat është zyrtarizuar nga kampionët e Shqipërisë me anë të një njoftimin faqen e klubit. Zekiç ka drejtuar më parë skuadra si Sheriff Tiraspol, Osijek, Diosgyor, Slaven Belupo dhe Maksimir.

Ai ka fituar titullin kampion dhe Kupën e Moldavisë. Zoran Zekiç zëvendëzon Giovanni Colella, i cili dha dorëheqjen pak ditë më parë edhe pse arriti objektivin duke fituar titullin. Së bashku me të, Zekiç, është prezantuar edhe drejtori sportiv, Arbër Abilaliaj.

Detyra e parë e tyre është përgatitja e ekipit për kualifikueset e Champions League dhe do të njihen me kundërshtarin e turit të parë në 20 Qershor, ndërsa do të luajë ndeshjet muajin e ardhshëm.

