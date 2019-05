Një botim që iu vjen në ndihmë të gjithë atyre që preferojnë dhe praktikojnë yogën, me ushtrime të ndryshme, por edhe foto të ilustruara për secilin pozicion. “Yogaland” është libri më i fundit i koreografes dhe pedagoges së Universitetit të Arteve, Riselda Sejdiu. Një botim interesant ku mund të mësoni më shumë rreth yogës dhe teknikave të saj. E ftuar sot në emisionin “Rudina” në Tv Klan Sejdiu tregoi edhe momentin e rrezikshëm që kishte përjetuar gjatë realizimit të fotove për librin. Ajo tha se fotot janë realizuar tek kriporja në Vlorë dhe gjatë punës për fotot kishte rrëshqitur kripë nga mali dhe kishte rënë pikërisht në vendin ku ishte ajo.

“Vendi që unë zgjodha për të realizuar kopertinën e librit ishte kriporja në Vlorë. Ishim duke bërë foto dhe isha afruar shumë pranë malit me kripë dhe në atë moment rrëshqiti kripa si një ortek dëbore. Në atë moment instinktivisht unë u largova dhe shpëtova. Kur shpëtova thash: “Zot faleminderit që po jetoj”. Më lau Zoti në kripë. Për të shpëtuar shpëtova dhe tani që e shoh nga ana artistike ka dalë shumë bukur video”, tha Sejdiu.

Gjatë emisionit ajo gjithashtu tregoi më tepër detaje rreth librit me 12 teknika yoge, i cili mund të lexohet edhe nga fëmijët.

“Për titullin e librit tim të 8-të kërkova ndihmë nga ndjekësit e mi në Instagram. Pati shumë sugjerime, por ajo që më pëlqeu ishte “Yogaland”. U bë gati 10 vite që praktikoj yoga që kur kam jetuar në Dubai, atje ky sport ishte primar. Kur u ktheva në Shqipëri vazhdova të praktikoj yogën dhe e ndaja me ndjekësit e mi dhe mendova t’i botoj edhe në libër sepse mesa di unë nuk ka libër kushtuar yogës në shqip. Këtë libër kam dashur ta bëj sa më të thjeshtë që të mund ta lexojnë edhe fëmijët. Kam punuar 2 vjet për librin, për të realizuar gjithë strukturën. Yoga është univers dhe jo vetëm me librin tim mund të mësojmë gjithçka. Unë kam sjellë në libër teknikat që unë praktikoj, kam sjellë vetëm 12 teknika. Teknikat që kam zgjedhur unë janë aktive sepse vetë profesioni im është aktiv. Njerëzit duhet të praktikojnë yoga në mënyrë që të lidhen më shumë me veten e tyre. Kur bën yoga komunikon më shumë me veten tënde. E kam të provuar, prandaj flas me kaq bindje”, tha Riselda Sejdiu./tvklan.al