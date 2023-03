“Zot fali…” Bylykbashi komenton vendimin e KAS-it: As ata nuk e dinë çfarë kanë miratuar sot

Shpërndaje







22:25 16/03/2023

Nënkryetari i PD-së, Oerd Bylykbashi, ishte i ftuar këtë të enjte në emisionin “Opinion” në Tv Klan. Ai komentoi vendimin e KAS-it që njohu grupimin Alibeaj.

“Zot fali”, tha Bylykbashi. Sipas këtij të fundit, as KQZ nuk e di çfarë ka arritur të miratojë ditën e sotme. Bylykbashi tha se ky vendim i duhet Ramës dhe në këtë mënyrë PD-ja mbahet peng.

“Nëse siç thotë KQZ, kryetari nënkryetar, i komanduar, as ata nuk kanë ditur ç’kanë arritur të miratojnë sot. Besoj e keni atë postimin e KQZ-së. Është një perlë, është shumë e bukur. Me kryetar nënkryetarin… Është një kaos saqë as KQZ nuk është në gjendje të kuptojë çka bërë. Zot fali se nuk kanë ditur ç’kanë bërë. Kjo është gati-gati trinia e pashenjtë atje.

Ne kemi përcaktuar kandidatët, do hyjmë në zgjedhje. Demokratët do të vijnë të votojnë kandidatët e demokratëve. Kushdo tjetër, një fraksion i partisë vendos edhe të ikë nga partia dhe të krijojë një parti tjetër. Në fakt i duhet Ramës kjo gjë. Kanë vendosur ta mbajnë peng PD-në dhe sigurisht më pas është sikur e japin, hajde kush do bëjë xhiro me këtë varkën”, u shpreh Bylykbashi./tvklan.al