Zv/Ministri Bejtja: Monitorim i produkteve në të gjitha nivelet

23:46 18/03/2022

Zv/ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë, Ilir Bejtja tha mbrëmjen e kësaj të premteje në Zonë e Lirë se nuk është kundër protestës së qytetarëve, e madje thotë se zëri i tyre është dëgjuar.

Por sipas tij, qasja është e gabuar, pasi bashkëpunimi është qasja e duhur. Ai po ashtu shpjegoi se bordet e ngritura nga qeveria kanë si qëllim pikërisht monitorimin e çmimeve që të mos ketë abuzime.

Ilir Bejtja: Mekanizmi i vetëm që kemi ne si bord është të shikojmë çfarë marzhesh përdorin? Sa ju vete norma e fitimit? A mundet këta të punojnë në kushte mbijetesës, se të gjithë jemi në kushte mbijetese. Këtë ne do ta kontrollojmë. Dhe e kemi thënë gjithmonë që ne do e përballojmë bashkë këtë krizë. Mbyllëm të parën, edhe me ndihmën e protestës, por e kemi pasur që ditën e nesërme ka dalë kryeministri. Krijuam komitetin, u zgjerua edhe me pjesëmarrje nga bizneset. Ne çfarë bëjmë atje? Vetëm monitorojmë marzhin. Çmimi prapë vendoset nga çmimi ndërkombëtar. Sot paradite ka pasur një tendencë që të rritet përsëri nafta…

Tek produktet e shportës, jam po në ndihmë të asaj që do të bëni nesër që ta dinë dhe nesër. Ky bord i krijuar me aktin normativ do të kontrollojë tek produktet e shportës, do të kontrollohen dhe monitorohen në të gjitha nivelet. Nga importi, paketimi, prodhimi, ambalazhimi shitja me pakicë, që të mos ketë abuzime.

Ilir Bejtja: Ne nuk jemi kundër atyre që dalin në shesh.

Adriatik Lapaj: A kanë gabim ata atje? Nuk kanë gabim sepse e kanë nga halli, por kanë qasjen e gabuar. Bashkëpunimi është qasja e duhur. Unë them po krijoj grupin dhe e kam filluar punën, ti thua jo unë do protestoj se unë nuk e dua Ramën. Unë them që po punoj që ta monitoroj të gjithë situatën që të mos ketë abuzime. Prap nesër këtu do jemi, do ketë ‘Rama ik’./tvklan.al