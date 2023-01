Zv/ministri tregon cilat kamera do të heqë policia

22:43 30/01/2023

“Fijet” është operacioni që ka nisur policia dhe që ka të bëjë me çmontimin e kamerave të paligjshme të vendosura në Shqipëri dhe që përdoren nga krimi. Zv/ministri i Brendshëm, Besfort Lamallari u shpreh se zyrtarisht ka 299 kamera të çmontuara në të gjithë Shqipërinë dhe janë proceduar 50 persona. Ndërkohë zv/ministri i Brendshëm u shpreh edhe se si do të vijojë operacioni i nisur i policisë dhe cilat kamera do të çmontohen.

Artan Hoxha: Zoti Lamallari, këto kamera që keni hequr deri tani, nga cilët persona me precedentë penalë, ose zona ku janë të vendosura grupe kriminale, janë, nëse mund t’i identifikoni se ju nuk i hiqni kot ato? Dhe e dyta, ju do të hiqni kamerat që janë përdorur nga pjesëtarë të botës së krimit, apo do të hiqni çdo lloj kamera e cila gjendet e paligjshme aty. Sepse mund të ketë edhe kamera që i kanë vendosur qytetarë të tjerë për arsye të tjera, për të mbrojtur pronën, banesën, por nuk i kanë vendosur konform ligjit. Kjo gjë do bëhet vetëm për ata me precedentë penalë apo çdo kamerë që është në mënyrë të paligjshme?

Besfort Lamallari: Shumë e drejtë pyetja. Në fakt kërkohet një përgjigje për këtë pasi kam ndjekur debatin këto ditë dhe është e paqartë e duhet sqaruar. Çdo kamera e cila nuk është në përputhje me ligjin, pra si ato që janë nga subjekte që kapërcejnë fuqinë e ligjit, apo nuk kanë marrë vërtetimin e sigurisë, apo e kalojnë perimetrin ku mund ta vendosin kamerën, pra subjekte private…

Blendi Fevziu: Perimetri që mund të vendosësh kamerën është perimetri privat i personit ose biznesit?

Besfort Lamallari: Nëse ti futesh në hapësirën publike, merr dhe trotuarin dhe pjesën e biznesit tjetër… Kjo sigurisht ka dhe një qëllim parandalues të konflikteve të çastit ose të vjedhjeve, gjobvënieve, çdo element i thjeshtë që mund të burojë nga paligjshmëri të tilla.

Blendi Fevziu: Pra çdo element tjetër do hiqet nëse nuk është në përputhje me ligjin me përjashtim kur je brenda gardhit privat pa prekur pjesën publike?

Besfort Lamallari: Sigurisht dhe elementi tjetër është elementi i atyre me precedentë të theksuar kriminalë, por pse është e nevojshme ta sqarojmë këtë. Si është vepruar si metodikë për të ardhur këtu? Unë përmenda pjesën e dokumentimit të veprimtarisë nga ana e policisë ku çdo drejtori vendore ka bërë dokumentimin e këtyre rasteve dhe këto janë krahasuar me lista që disponojnë drejtoritë vendore të policisë dhe komisariatet, pra të cilat duke hequr ato subjekte që sipas ligjit kanë të drejtë të marrin kamera, ose e kanë si detyrim si masë shtesë për sigurinë publike…

Blendi Fevziu: Përtej kësaj edhe në ambientet që konsiderohen private nuk po them shtëpitë, por biznese private. Restorante, bare. Hoxha na ka sjellë një rast që kamerat e vendosura që kapin dhe me zë marrin klientët që janë në privatësinë e tyre. I filmojnë, i regjistrojnë zërin dhe mund të përdoren në një rrethanë tjetër. Ka një detyrim të këtyre që të shkruajnë që ambienti përgjohet me kamera ose regjistrues?

Besfort Lamallari: Ka një detyrim për këtë. Edhe gjatë këtyre ditëve kemi qenë në komunikim të vazhdueshëm edhe me autoritetet e tjera si ato vendore dhe me komisionerin për mbrojtjen e të dhënave personale ku qartësisht shprehet se ka një shkelje të të drejtave të njeriut në lidhje me mbrojtjen e të dhënave personale, pra përpunimin e këtyre të dhënave pa pëlqimin e atyre personave që u merren, qofshin këta qytetarë të thjeshtë apo edhe persona që kanë biznese ngjitur./tvklan.al