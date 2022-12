Ministrja Muzhaqi qenka martuar dhe se ka ditur kush! Bora: U celebruam në bashkinë e New York

15:53 24/12/2022

Në emisionin “Jo Vetëm Modë” në Tv Klan, ndër të ftuarit ka qenë edhe Ministrja e Shtetit për Rininë dhe Fëmijët, Bora Muzhaqi. E pyetur nga gazetari Eraldo Rexho se prej sa vitesh jeton në një bashkëjetesë dhe kur do të ketë një dasmë, Bora është përgjigjur se ajo me bashkëshortin janë martuar tashmë. Kur kanë qenë me pushime ata kanë bërë celebrimin në bashkinë e New York.

Eraldo Rexho: Prej sa kohësh t’i jeton në një bashkëjetesë të lumtur?



Bora Muzhaqi: Mmm pyetje interesante, shpresoj mos më korrigjojnë nga shtëpia. 6 vite? 6 vite…

Orinda Huta: Nuk e mban mend?

Bora Muzhaqi: Po pyes Eraldon për konfirmim (qesh). Kam frikë se mos kam dhënë përgjigjen e gabuar.

Eraldo Rexho: A do kemi dasmë apo jo?

Bora Muzhaqi: Kam një histori shumë interesante, unë dhe bashkëshorti, përpara se të vendosnim të celebroheshim, vendosëm që nuk kishim shumë njerëz dasmash dhe pasi u larguam për një palë pushimesh, vendosëm të martoheshim në bashkinë e New Yorkut, vetëm unë dhe ai dhe e bëmë aty celebrimin. /tvklan.al