Zvicra heq të gjitha masat në kufi

17:47 16/02/2022

Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme njofton se autoritetet në Zvicër, kanë vendosur heqjen e të gjithë masave në kufi për udhëtimet drejt këtij shteti, në kushtet e Covid-19.

Në një postim në rrjetet sociale, MEPJ sqaron se “duke filluar nga data 17 shkurt 2022, nuk do të kërkohet certifikatë vaksinimi apo shërimi, as provë testi negativ anti-Covid dhe as formulari (PLF) për të hyrë në Zvicër”./tvklan.al