Zyrtarizime ‘Big’ në Torino

23:59 08/07/2022

Paul Pogba është gati për aventurën e tij të dytë me fanellën e Juventusit. Francezi tashmë gjendet në Torino, ku nga momenti në moment pritet të zyrtarizohet si futbollisti më i ri i Juventusit. Gjashtë vitet e kaluara larg Italisë duket se kanë ndikuar jo pak në fytyrën e Pogba, i cili u shfaq mjaft i lumtur dhe shumë i dashur me punonjësit e aeroportit.

“Nuk ka ndryshuar asgjë, vetëm flokët e tua”, ishte komenti i parë i mesfushorit nga zyrtarit të Juventusit. Mbi 21 mijë tifozë ndoqën udhëtimin e tij me avion me aplikacionin radar, duke treguar se sa shumë presin nga talenti dhe potenca e Pogba. Ai do të firmosë për 4 sezone me Juventusin, nga e cila do të fitojë rreth 9 milionë euro në vit, bashkë me bonuset.

Me largimin e Dibala, për të është pronotuar edhe numri 10, i mbajtur edhe më parë nga Pogba në Torino. Te Juventus, francezi do gjejë si shok skuadre Angel Di Maria. Argjentinasi ka kryer testet mjekësore dhe është prezantuar tashmë si blerja më e re e skuadrës bardhezi.

