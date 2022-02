Zyrtarizohen 3 kandidatët për kreun e FSHF

20:01 11/02/2022

Në garë, Duka, Shakohoxha dhe Starova

Armand Duka, Dritan Shakohoxha dhe Suleiman Starova janë zyrtarisht kandidatët për postin e presidentit të Federatës Shqiptare të Futbollit. Asambleja Zgjedhore që do të mbahet më 2 Mars do të vendos se cili nga të tre do të marrë mandatin e ardhshëm 4-vjeçar per të drejtuar FSHF.

Këtë të premte një komision i FSHF verifikoi ligjshmërinë e propozimeve dhe integritetin e kandidatëve të propozuar për President dhe si dhe të kandidatëve për anëtar të Komitetit Ekzekutiv të Federatës Shqiptare të Futbollit. Rezultoi se kandidatë për postin e Presidenit të Federatës Shqiptare të Futbollit kanë marrë numrin e propozimeve të nevojshëm pikërisht presidenti aktual Duka, gazetari dhe komentatori Dritan Shakohoxha, dhe ish-trajneri i futbollit Sulejman Starova. Deri më tani, asnjëri prej tyre nuk kishte paraqitur kandidaturë edhe për faktin se rregullorja thotë se duhet të jenë klubet apo shoqatat e futbollit që duhet të bëjnë propozimet për kandidatët. Në asamblenë e 2 Marsit do të votohet edhe për anëtarët e Komitetit Ekzekutiv për të njëjtin mandat 4-vjeçar.

Zgjedhjet për presidentin e FSHF do të monitorohen nga afër nga 3 zyrtarë të UEFA-s, të cilët do të garantojnë respektimin e rregulloreve dhe ligjeve të organizmit europian të futbollit, për ndershmëri, korrektësi dhe paanësi në procese të tilla. Ky ishte edhe një vendim që erdhi pas takimit të kreut të UEFA-s, Aleksander Ceferin me kryeministrin Edi Rama. Takimi u mbajt një javë më parë pas ankesave të FSHF se politika po ndërhynte në punët e futbollit.

Kandidatët për Komitetin Ekzekutiv të FSHF:

Abdyl Kuriu

Anila Basha

Arben Dervishaj

Bardhyl Jera

Envi Hicka

Ermal Tahiri

Ervin Canollari

Gjergji Petro

Lutfi Nuriu

Pano Xhixho

Vasil Bicaj

Ylli Ҫekiҫi/tvklan.al