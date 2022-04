Zyrtarja e lartë amerikane viziton Ballkanin

Shpërndaje







20:07 25/04/2022

Nis takimet në Kosovë, më 28 Prill do jetë në Tiranë

Për urgjencën dhe nevojën për progres në procesin e dialogut Kosovë-Serbi kanë diskutuar gjatë Ndihmës-sekretarja amerikane për Çështjet Europiane dhe Euroaziatike, Karen Donfried me presidenten e Kosovës Vjosa Osmani. Ajo ka thënë se gjendet në Kosovë në një moment përcaktues në veçanti për Ballkanin Perëndimor.

“Lufta e pajustifikuar dhe brutale në Rusi, na ka treguar sa e rëndësishme dhe urgjente është që të punojmë për të siguruar që Kosova dhe fqinjët e saj të vazhdojnë reformat e domosdoshme për konsolidimin demokratik dhe integrimin e tyre në institucionet europiane dhe euroatlantike. Edhe pse e fituar me shumë mund, paqja dhe progresi i Kosovës nuk duhet të merren si e mirëqenë”.

Ndihmës sekretarja amerikane ka zhvilluar takim edhe me kryeministrin Albin Kurti. Të martën ajo do të qëndrojë në Beograd në përpjekje për vazhdimin e dialogut Kosovë Serbi ndërsa më pas do të vizitojë edhe vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor përfshirë edhe Shqipërinë.

Tv Klan