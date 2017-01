10 premtimet e Trump për ditën e parë si President

Publikuar | 11:20

Sot Presidenti i zgjedhur amerikan, Donald Trump, merr zyrtarisht detyrën dhe është rasti për të shikuar se sa prej premtimeve të tij do të realizojë.

Revista “Time” sjell një listë me 10 zotimet e Trumpit, veprime që u ka premtuar zgjedhësve amerikane që do t’i realizojë ditën e parë që do të hynte në Shtëpinë e Bardhë.

Në mesin e premtimeve të Trumpit është edhe dëbimi i më shumë se dy milionë emigrantëve ilegalë me të shkuar kriminale dhe anulimi i çdo “veprimi ekzekutiv antikushtetues të Presidentit Obama.”

Trump i ka dhënë fund etiketimit të Kinës si “manipulator monedhe” ende pa marrë detyrën, tani mbetet të shikohet se sa prej premtimeve do të realizojë.

Ja 10 premtimet e Trumpit për sot:

– Caktimi i një amendamenti kushtetues mbi kufizimin e numrit të mandateve të kongesmenëve

– Ndalimi i punësimeve të reja në qeverinë federale për të reduktuar buxhetin. Ushtria, siguria publike dhe shëndeti publik janë të përjashtuara nga ky projekt.

– Pamundësimi i kryerjes së aktiviteteve lobuese për zyrtarët e Shtëpisë së Bardhë dhe Kongresit për pesë vite pasi lëne qeverinë.

– Shpallë planet për të ri-negociuar Marrëveshjen e Tregtisë së Lirë të Amerikës së Veriut me Kanadanë dhe Meksikën ose tërheqje nga marrëveshja.

– Tërheqja zyrtare e Amerikës nga Partneriteti Trans-Paqësor.

– Heqja e kufizimeve për gërmimin e qymyrit në miniera dhe për shpimet për naftë dhe gaz natyral.

– Heqja e barrikadave të epokës Obama ndaj projekteve energjetike, të tillë si naftësjellësi Keystone XL.

– Anulimi i pagesave amerikane për programe mbi ndryshimet klimatike të Kombeve të Bashkuara. Përdorimi i këtyre fondeve për krijimin e infrastrukturës së ujit dhe asaj ambientaliste në SHBA.

– Ndalimi i të gjithë financimeve federale për shtetet amerikane ku zyrtarët lokalë nuk arrestojnë apo shoqërojnë imigrantët që jetojnë ilegalisht në vend.

– Ndalimi i emigracionit nga vendet që janë të lidhura me terrorizmin dhe ku verifikimi është i vështirë.

/tvklan.al