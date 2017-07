HAKMARRJE – EPISODI 62

Publikuar | 17:00

Të panjohur nga rreziku që i vjen nga bashkëpunëtori i tyre, Ryzgar dhe Barësh mbarojnë përgatitjet e fundit për inagurimin e lokalit të tyre.

Policia do të vijë gjatë mbrëmjes. Çfarë do të ndodhë?

Shahika fillon të dyshojë te Asllë, falë kamerave të sigurisë. Si do të jetë përballja mes tyre?

Emre i cili do të vijë në inagurimin e lokalit, qëndron pranë Jamurit, duke e kthyer atë në shtëpi. Çfarë do të thuhet mes tyre kush do të jetë dëshmitar i bisedës?

Shahika dhe Haldun do të dalin në një tjetër takim me mediat. A do të munden ata këtë herë të pastrojnë imazhin e tyre?

Përballja e Tahsin me Ryzgar dhe Barësh, nuk do të jetë aspak miqësore.

Ali do të mësojë diçka me rëndësi në zyrat e kompanisë Arsoi.