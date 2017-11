Horoskopi 19 Nëntor 2017

Publikuar | 08:40

Dashi – Sot të merrni shumë dashuri dhe do të kaloni momente romantike. Familja dhe partneri do ju dhurojnë momente shumë të bukura. Kjo marrëdhënie do të zgjasë përgjithmonë pasi është e duhura.

Demi –Sot do të ndiheni të mbyllur në vetvete dhe nuk do të doni të takoheni me njerëz. Kjo do të shqetësojë të afërmit tuaj. Nëse keni nevojë për ndihmë, mos hezitoni të kërkoni. Keni shumë njerëz që ju duan.

Binjakët –Ndiqni zemrën tuaj. Do të përfshiheni nga ndjenja e fortë e dashurisë, por e gjitha kjo do të jetë, kalimtare. Do gëzoheni, por më pas do të kuptoni se e gjitha kjo ka qenë momentale.

Gaforrja –Mirësia dhe sjellja juaj e mirë mund të merret për dobësi. Dikush do të pranojë marrëveshjen tuaj me të cilën keni rënë dakord për të vënë në punë projektin tuaj.

Luani –Dashuria dhe momentet e bukura do të jenë dominonte këtë fundjave për ju. Partneri iu mbështet në çdo vendim që merrni dhe kjo e bën dhe më të shëndetshme dashurinë për njëri- tjetrin.

Virgjëresha –Sot do të vendosni në punë të gjitha njohuritë tuaj. Edhe pse është e diel, ju nuk do të pushoni, por e gjithë vëmendja dhe koha juaj do t’i kushtohet punës. Nëse keni në plan një projekt të ri, sot është momenti për ta vendosur në punë.

Peshorja –Një mesazh dashurie nga një miku juaj do lërë pa fjalë. Nuk e kishit pritur, por thellë ndiheni mirë më këtë dedikim të tij. Nëse nuk jeni në një marrëdhënie mos e nënvlerësoni.

Akrepi –Sot ju mund të gjeni disa ide tërheqëse për të avancuar karrierën dhe për të rritur të ardhurat tuaja. Pyetja e vetme është nëse mund t’ia dilni mbanë. Disa prej tyre mund të jenë të zbatueshme, por disa të tjera jo. Bëni kujdes!

Shigjetari –Mos u nxitoni me fjalët. Përpiquni të mendoheni mirë përpara se të flisni, pasi kjo mund t’ju prishë shumë punë. Është koha që të tregoheni të matur dhe inteligjentë.

Bricjapi – Sot do të merrni një lajm shumë të mirë, përsa i përket të ardhurave. Kjo do ju bëjë shumë të lumtur dhe do të festoni me miqtë dhe të afërmit tuaj këtë gëzim. Më në fund pritja juaj ka mbaruar.

Ujori –Një takim në rrethin shoqëror do ju vendosë në kontakt me miq të vjetër më të cilët do nisni një projekt të ri. Ky është rasti kur duhet të dëgjoni më shumë nga të tjerët për t’i kuptuar qëllimet e tyre. Ju keni për të dalë të fituar.

Peshqit –Sot do të kuptoni se keni rënë në dashuri me personin me të cilën punoi çdo ditë. E gjitha kjo ka ndodhur në mënyrë të natyrshme. Mungesa e tij sot, po ju tregon se ai tashmë ka hyrë në zemrën tuaj.