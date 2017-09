I INFILTRUARI – EPISODI 10

Publikuar | 21:15

Xhelal dhe njerëzit e tij ja dalin të gjejnë çimkën e fshehur në zyrë. A do të zbulojnë ata diçka nga kamerat e sigurisë?

Sarp është në pyll për të marrë foton e vëllait të tij të vogël. Si do të jetë përballja e tij me Mert?

Sarp mëson se mamaja e tij është shtruar në spital dhe shkon aty me Melek. Si do të sillen Eilem dhe Fusun me këtë të fundit?

Përgjatë një feste Xhelal mirëpritet me nderime nga banorët e lagjes së tij të vjetër. Pse tronditet ai teksa sheh Mert?