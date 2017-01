Italia shënjestra e radhës e ISIS. Gabrielli: Të ruhemi nga shqiptarët

Publikuar | 13:45

Ideja se herët a vonë ISIS do të sulmojë Italinë ka qenë në mendjet e qytetarëve italianë për muaj të tërë. Por kur Shefi i Policisë së Italisë, Franco Gabrielli, tha se në mënyrë të qartë se ky shqetësim ka arritur një nivel krejtësisht të ndryshme.

“Unë do të flas drejt. Herët apo vonë ne do e paguajmë këtë çmim, nuk ka dyshim. Është e kotë të gënjejmë vetveten. Vetëm shpresojmë se do të jetë sa më i përmbajtur të jetë e mundur, por jemi në rrezik, “tha Gabrielli në një intervistë të botuar në gazetën italiane, “Il Giornale”.

Fjalët e tij mbështeten nga fakti se hetimet për të dyshuarit besohen se lidhen me ISIS në Itali dhe treguan se ata ishin në fakt “gati për të zbatuar sulme dhe për të vrarë njerëz”, siç shpjegoi Gabrielli.

Kur u pyetën nëse rreziku për të pasur sulme terroriste në Itali ishte seriozisht i lartë, Gabrielli u përgjigj pa mundësinë e keqkuptimit: “Po, unë besoj se për këtë duhet të jemi të vetëdijshëm se mundësia e një sulmi është shumë e lartë”.

Shqetësimet në lidhje me sulme të mundshme terroriste në Itali janë ngritur gjatë muajve të fundit që kur Anis Amri, tuniziani që konsiderohet përgjegjës për sulmin e dhjetorit të 2016-ës në Berlin, u kap nga policia italiane në Milano. Ajo që duket të jetë më shqetësuese për njerëzit që jetojnë në Itali është se Amri kaloi katër vjet në një burg italian, ku u radikalizua.

Për më shumë, flamujt e ISIS janë parë në qytete të ndryshme në Shqipëri. Sipas shërbimeve të fshehta italiane, kërcënimi kryesor tani përfaqësohet nga anëtarët e radikalizuar të komuniteteve shqiptare që jetojnë në rajonin e Pulias në jug-lindje të Italisë.

“Kërcënimi i Ballkanit është diçka e mundshme, nuk është e vërtetë”, tha Alessandro Orsini, drejtor i Observatorit për Sigurinë Ndërkombëtare në LUISS Universitetin e Romës, për Al Arabiya. “Sulmet terroriste që ndodhën në qytetet perëndimore nuk janë kryer nga shtetas shqiptarë, armët e përdorura për sulmet nuk kishin lidhje me trafikun e armëve të paligjshme në Shqipëri dhe nuk ka pasur përfshirje të organizatave kriminale shqiptare”, shpjegoi Orsini, i cili është gjithashtu anëtar i Institutit të Teknologjisë në Massachusetts (MIT), duke shtuar se këta tregues empirike tregojnë se Shqipëria duhet të ndiqet nga afër, por se nuk ka kërcënime direkte për Italinë nga Shqipëria./tvklan.al