Publikuar | 18:05

Katastrofë në “Zeqir Ymeri”, Kukësi hubi me Lushnjën e vendit të fundit 3-1.

Skuadra mike shënoi dhe pjesa e parë përfundoi me avantazhin e Lushnjës.

Me fillimin e së dytës Kukësi barazoi me Bakajn dhe u duk se gjerat do të ndryshonin, por Fatjon Sefa gjeti golin e avantazhit për Lushnjën.

E pabesueshmja ndodhi në minutën e 62 kur një mungesë përqendrimi në zonën e Kukësit solli edhe golin e tretë.

Kjo humbje pritet të ketë pasoja në stafin drejtues.

Tv Klan