Kek me banane dhe çokollatë

Publikuar | 08:00

Përbërësit:

200 gr miell farro me prejardhje biologjike 100 gr sheqer të errët 1 gotë vaj farash

100 gr kakao e hidhur në pluhur 3 dardha 300 ml qumësht vegjetal me prejardhje biologjike 1 bustinë maja për ëmbëlsira

Përgatitja:

Qërojmë dardhat, heqim farat, dhe i presim në feta të holla. Bashkojmë në një tas gjithë përbërësit e thatë: miell, maja, kakao dhe sheqer. Shtojmë ngadalë qumështin vegjetal (preferohet soia) dhe vajin. E rrahim përbërjen në mënyrë energjike, duke u munduar të evitojmë krijimin e kokrrizave të patretura.

Masa e përfituar duhet të jetë likuide. Në rast se rezulton akoma e trashë shtojmë pak qumësht tjetër. Në të kundërt, nëse është shumë fluide, shtojmë miell tjetër. Ndajmë tani përgatitjen në dy pjesë. E hedhim pjesën e parë në një tavë për kek me diametër rreth 22cm të lyer me pak yndyrë dhe me miell, më pas e mbulojmë me fetat e dardhës të spërkatura me kanelle sipër. E mbulojmë këtë, me pjesën e mbetur të përgatitjes.

E fusim tortën në furrën e parangrohur në 180° dhe e pjekim për 40/50 minuta.