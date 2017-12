NENE – EPISODI 66

Publikuar | 17:00

Zejnep, Sule, Turna dhe vëllai i saj vazhdojnë pjesën tjetër të ditës në park.

Të mbetura vetëm, Zejnep flet me zemër të hapur me Turnën. A do të jetë kjo një mënyrë për të afruar distancën e krijuar mes tyre?

Sule shkon të flasë me pronarin e lokalit ku ka kënduar. A do të mundet ajo të jetë bindëse?

Turna ruan foton e bërë në park, ndërkohë që Zejnep dhe Sinan do të marrin një lajm të lumtur.

Xhengiz është sërish i tërbuar. Çfarë do të bëjë ai?

Zejnep është e vendosur të veprojë.

Përse Turna do të vijë duke qarë te Gonul?