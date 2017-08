Parashikimi i motit 16 Gusht 2017

Publikuar | 08:15

Moti i qëndrueshëm do të mbesë prezent në vendin tonë duke bërë që kthjellimet të dominojnë bregdetin dhe zonat e ulëta ndërsa me kthjellime dhe vranësira të shpeshta paraqitet moti për zonat malore.

Pjesa e dytë e ditës do të vijojë me kthjellime dhe vranësira kalimtare në ultësirën perëndimore por në zonat lindore do të ketë grumbullim të vranësirave duke gjeneruar shira të izoluar.

Sipas MeteoAlb, temperaturat e ajrit do të mbeten njësoj në orët e mëngjesit ndërsa mesdita do të sjellë sërish rritje të tyre.

Era do të fryjë e lehtë në tokë dhe deri mesatare në det duke arritur shpejtësinë 30 km/h nga drejtimi verior dhe veriperëndimor, kjo do të bëjë që në brigjet detare të gjenerohet dallgëzim deri në 3 ballë.