Parashikimi i motit 24 Gusht 2017

Publikuar | 08:14

Zonat bregdetare dhe të ulëta paraqiten me mot të kthjellët, ndërsa kthjellime dhe vranësira kalimtare do të ketë në zonat malore veriore gjatë orëve të mesditës.

Pjesa e dytë e ditës do të vijojë me kthjellime në ultësirën perëndimore dhe zonat jugore ndërsa vranësira kalimtare do të ketë në zonat malore veriore dhe verilindore, më të dukshme në ekstremin verior të territorit.

Temperaturat e ajrit do të pësojnë një rritje me 1- 2°C, në të dy vlerat ekstremale ditore.

Era do të fryjë mesatare me shpejtësi 27- 30 km/h nga drejtimi verior- veriperëndimor duke gjeneruar në det, dallgëzim deri 2- 3 ballë./tvklan.al