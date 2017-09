Pretendentët nuk e nisin mirë sezonin

Publikuar | 23:45

Ndeshjet e dy javëve të para të superligës kanë sjellë pak emocione në stadiume. Skuadrat pretendente për titull nuk e nisën mirë.

Teksa partizani humbi me Laçin dhe barazoi me Kukësin, një vit më parë të kuqtë e nisën kampionatin duke fituar me luftëtarin dhe barazuan pa gola me Vllazninë.

Një vit më parë Skënderbeu e nisi me fitoren 2-1 me flamurtarin dhe vijoi me fitore në javën e dytë edhe ndaj Korabit ndërsa në sezonin e sivjetshëm korçarët fituan me Flamurtarin por u ndalën në Kamzë. Barazimi në javën e dytë është edhe reflektim i impenjimit në grupet e Europa League.

Sa i takon Kukësit të vjetshëm, pas barazimit me Vllazninë pa gola, në javën e dytë fitoi 3-0 me Teutën.

Kampionët aktualë në sezonin e shkuar e provuan shijen e humbjes vetëm në javën e fundit të kampionatit, atëherë kur e kishin siguruar titullin e parë në historinë e futbollit shqiptar.

Faktorët e këtyre ndryshimeve janë rotacionet në pankina dhe thuajse rinovimet e skuadrave me lojtarë të tjerë./Tv Klan